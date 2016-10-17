Nesrin Cavadzade Antalya Film Festivali'ne damga vurdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 53'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali Expo 2016 Antalya Kongre Merkezi'nde onur ödüllerinin verildiği törenle start aldı. Geceye oyuncu Nesrin Cavadzade kıyafetiyle damga vurdu

Bu yıl 53'üncüsü düzenlenen Antalya Film Festivali başladı. Onur ödüllerinin verildiği gecede oyuncu Nesrin Cavadzade'nin giydiği elbise damga vurdu. Ödül töreninden fotoğraf paylaşan oyuncu; ‘Cannes değil Antalya’ notu düştü.

Sosyal medyada yorum yağdı

Sosyal medyadan fotoğraf paylaşıp, elbisenin tasarımcısına teşekkür eden Nesrin Cavadzade'ye beğeni ve yorum yağdı.



‘Bu olağanüstü elbise için çok teşekkür ederim’ notunu düşen Cavadzade’ye; ‘Olağanüstü olan sensin elbise değil’, ‘bu olağanüstü hatun için ben de annene teşekkür ediyorum’, ‘elbise utansın senin güzelliğinden’, ‘Cannes henüz böylesini görmedi’ gibi yorumlar yapıldı.