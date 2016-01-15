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Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan, oğullarına gelen hediyeleri kimsesiz çocuklara gönderdi

Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan çifti, ebeklerini 9 Ocak’ta kucaklarına aldı

15 Ocak 2016 11:36

Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan çifti, 9 Ocak'ta dünyaya gelen bebekleri Emir'e gönderilen tüm hediyeleri kimsesiz çocuklara bağışladı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde oğulları Emir’i kucaklarına alan Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan çiftinin evi, bebek hediyeleriyle dolup taştı. Alkoçlar’ın geçen ay düzenlediği baby shower davetinde gelenlerin yanı sıra devamında firmaların gönderdiği hediyeler, neredeyse 1 kamyonu dolduracak sayıya ve hacme ulaştı. Bu duruma bir çözüm bulmak isteyen çift, hediyeleri kimsesiz çocuklara bağışlama kararı aldı.

 

Beykoz’a gönderildi

 

Paketlerde çok sayıda çocuğun 1 yaşına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda eşya olduğu öğrenildi. Biberondan bebek bezine, hazır mamadan tuluma, monttan oyuncağa yüzlerce parça, kimsesiz çocuklara iletilmek üzere büyük kolilere konuldu. Bu ürünleri ilk etapta Beykoz’daki Yetiştirme Yurdu’na gönderten Alkoçlar, hediye geldikçe diğer yurtlara bağışa devam edecek.

İki yıl önce evlenen Neslişah Alkoçlar-Engin Altan Düzyatan çifti, ilk bebeklerini 9 Ocak’ta kucaklarına aldı.

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