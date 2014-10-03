Neslişah Alkoçlar: Annem güçlü kadındır

Bir dönem Yeşilçam'ın çocuk yıldızı olarak tanınan Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar'ın geçen günlerde meme kanserine yakalandığı ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Neslişah Alkoçlar, annesi Gülşah Alkoçlar’ın göğüs kanserine yakalandığını doğrulayarak, "Benim annem çok güçlü bir kadındır, onu tanıyanlar bilir. Bu hastalığı da yeneceğine inanıyorum" dedi.

Büşra Bozok Aytek'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, Alkoçlar, kanserli kitlenin erken evrede teşhis edildiğini, tedavinin ise yazılanların aksine Amerika’da değil Türkiye’de yapılacağını söyledi.