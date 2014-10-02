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Hülya Koçyiğit'in kızı meme kanserine yakalandı

Yeşilçam'da bir dönem çocuk yıldız olarak tanınan 45 yaşındaki Gülşah Alkoçlar, tedavi için Amerika'ya gitti

02 Ekim 2014 14:07

Hülya Koçyiğit’in Yeşilçam’da bir dönem çocuk yıldız olarak tanınan kızı Gülşah Alkoçlar, meme kanserine yakalandı. 45 yaşındaki Alkoçlar, tedavi için Amerika’ya gitti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Türk sinemasının usta oyuncusu hülya koçyiğit’in kızı Gülşah Alkoçlar, ağustos sonunda büyük kızı Neslişah’ı, oyuncu Engin Altan Düzyatan’la evlendirmişti. Günlerce konuşulan görkemli bir düğün yapan ve ailece çok keyifli günler geçiren Alkoçlar, kısa süre önce göğsünde kanserli bir kitle olduğunu öğrendi.

Kanser haberiyle sarsılan Alkoçlar, hastalığını başta özellikle annesi Hülya Koçyiğit’ten gizledi. Ailesinde göğüs kanserine yakalanan kimse olmayan Alkoçlar, gerekli testleri yaptırdıktan sonra da geçen günlerde Amerika’ya gitti. Önceki gün İstanbul’a dönen Alkoçlar’ın önce ameliyat yerine kemoterapi göreceği öğrenildi.

 

Kitle küçültülecek 

 

Göğsündeki kitle küçültülecek olan Alkoçlar’ın gerekirse ameliyat olmasına karar verilecek. Eşi Ender Alkoçlar, kızları Neslişah ve Aslışah bu zor döneminde annelerinin üzerine titriyor, moralini yüksek tutmak için ellerinden geleni yapıyor.

İki hafta önce İpek Ayaydın’ın nikahına beraber katıldığı annesine Neslişah Alkoçlar, sosyal medyadan duygusal bir mesaj gönderdi ve “Bu dünyaya bir daha gelsem yine annem olarak seni seçerim. Seni çok seviyorum. Sen iyi ki varsın” yazdı.

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