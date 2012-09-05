Neslihan en büyük hayranını eşiyle izleyecek

Neslihan Darnel, 8 Eylül Cumartesi akşamı Santralİstanbul’daki Red Hot Chili Peppers’ın konserine kendisine ilan-ı aşk eden Flea’yı izlemek için gidecek.

Dünyaca ünlü müzik grubu Red Hot Chili Peppers’ın bas gitaristi ve sinema oyuncusu Flea, Filenin Sultanları’nın 2012 Londra Olimpiyatları’nda ABD ile oynadığı maçı izlemiş ve Twitter’ına “Neslihan Darnel, sana ilk görüşte aşık oldum” yazmıştı.

Flea, Darnel’in evli ve çocuklu olduğunu hatırlatan Türk takipçilerinden gelen tepki mesajları üzerine de “Tabii ki gerçek bir şey değil, sakin olun” açıklamasını yapmıştı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Flea’nın mesajlarının ardından “Çağrılırsam konserine giderim” diyen Neslihan Darnel, şimdi grubu İstanbul’da izlemeye hazırlanıyor.

Red Hot Chili Peppers, 8 Eylül Cumartesi akşamı Santralİstanbul’da sahneye çıkacak, güzel voleybolcu da eşi Orkun Darnel’le birlikte seyirciler arasında yer alacak.

Çift, konseri “Platinum Ring” adını taşıyan sahne önü alandan izleyecek.