Neslihan Atagül'ün yeni projesi belli oldu

Geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle geçen yıl setlere ara vermek zorunda kalan oyuncu Neslihan Atagül’ün gelecek sezon Star TV ‘de yayınlanacak ismi henüz netleşmeyen dizi için anlaşma yaptığı belirtildi.

Atagül'ün, TMC Film’in patronu Erol Avcı’yla el sıkıştığı öne sürüldü.

TV100'de yer alan habere göre; ünlü oyuncunun başrolünü oynayacağı dizi bir kitap uyarlaması. 'Gecenin Ucunda' adlı roman Peride Celal imzası taşıyor.

Dizinin senaryosu Emre Özdur ve Başar Başaran imzası taşıyor. Dizinin yönetmen ve diğer oyuncu kadrosu önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.

Peride Celal’in “Yazdığım en güzel aşk romanı” dediği eserde aşka sırtını çevirip kendisine ve çocuğuna yeni bir hayat yaratıp insanca bir dünyaya kavuşmak çabasında olan Macide’nin etkileyici öyküsü konu ediliyor.