Neslihan Atagül, 'Demir Kadın Neslican' filminde oynayacak
22 Eylül 2020 09:31
Oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, kanserle mücadelesiyle bilinen Neslican Tay'ın hayatını anlatan 'Demir Kadın Neslican' filminde genç kadını canlandıracak.
Kanserle mücadelenin sembolü olan, geçen sene hayatını kaybeden Neslican Tay’ın hayatı film oluyor. ‘Demir Kadın Neslican’ filminin hazırlık süreci başladı.
Çekimler, üç kez kanseri yenen dördüncüde hayata veda eden Tay’ın doğum günü olan 14 Mart’ta başlayacak. Neslican’ı oynaması için Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül’e teklif götürüldüğü öğrenildi.