Neslican Tay filmi için saçlarını kazıttı

Kansere karşı verdiği mücadeleyle pek çok kişiye ilham olan Neslican Tay’ın yaşam öyküsünü konu alan "Demir Kadın Neslican" filminin çekimleri sürüyor. Filmde Neslican Tay’ı canlandıran Naz Çağla Irmak, rolü için saçlarını kazıttı.

Neslihan Tay'ın hafızalara kazınan "Yıldızları görmek için karanlığı beklemeyin" sözünden, yaşama azmini gözler önüne seren ve kısa sürede büyük kitlelere ulaşan videolarından ilham alan, senaryosunu Nalan Merter Savaş'ın yazdığı, yapımını CNS Production, K.A. Yapım ve Ceylan Yapım'ın üstlendiği "Demir Kadın Neslican" filminin çekimleri başladı.

Neslican’ı hakkıyla canlandırmak için büyük çaba sarf eden Naz Çağla Irmak, Neslican’ın ilham veren yaşam öyküsünü en gerçekçi haliyle beyazperdeye taşımayı hedefliyor.

Neslican’ın ailesinin onayı ve desteğiyle hayata geçirilen Demir Kadın Neslican filmi yakında izleyiciyle buluşacak.

Oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği Demir Kadın Neslican filminin kadrosunda Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, Ahmet Haktan Zavlak, İlker Aksum, Yurdaer Okur, Meral Çetinkaya, Sedef Şahin, Nisa Sofiya Aksongur yer alıyor.