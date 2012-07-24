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Çevre

Nesli tükenmekte olan beyaz panter 3 yavru doğurdu

Beyaz panterlerin sayısının dünya genelindeki sayısı 4 ila 6 bin civarında tahmin ediliyor

24 Temmuz 2012 16:25

Macaristan'ın Szeged kentindeki hayvanat bahçesinde, dünya genelinde sayıları hızla azalan bir beyaz pantere (Uncia uncia) ait 3 yavrunun dünyaya geldiği açıklandı.

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, Gongga isimli beyaz panterin yavrularının 1,5 yıl anneleriyle kaldıktan sonra Avrupa'daki çeşitli hayvanat bahçelerine gönderileceği belirtildi.

Orta Asya'nın 2 bin metre yükseklikteki dağlık bölgelerinde yaşayan beyaz panterlerin sayısının dünya genelindeki sayısı 4 ila 6 bin civarında tahmin ediliyor

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