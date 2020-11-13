Nesli tükenme tehlikesinde olan yakalı toy kuşunu avcılar öldürdü

Anadolu'da nesli tükenme tehlikesi altında olan, 22 gün önce Trabzon'da yorgun halde bulunduktan sonra bakımı yapılarak doğaya bırakılan yakalı toy kuşu; Yozgat'ın Sorgun ilçesinde av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Trabzon'da yakalı toy kuşunun bakımını üstlenen ve kuşa "Lazize" ismini veren doğa fotoğrafçısı Hakan Kahraman şöyle konuştu:

"2 gündür sinyal alamıyorduk ve peşine düştük. Dün ne yazık ki avcılar tarafından vurulmuş olarak bulduk. Üzüntümü anlatmaya kelimeler yetmiyor. Bizler bu eşsiz canlıları yaşatmaya çalışırken avcının biri bu güzelliği hiç çekinmeden öldürebiliyor. Bu kuşun varlığı Türkiye'de yeniden görülmesi mucizeydi. Ne yazık ki avcının biri bu mucizenin yaşamasına izin vermedi.”

Kırmızı listedeydi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan, Anadolu'da nesli tükendiği düşünülen, en son 1912 yılında Kars'ta, 2013 yılında da Konya'nın Karapınar ilçesi yakınlarında rastlanılmıştı.

Kazakistan'da doğan ve sırtında takip cihazıyla doğaya bırakıldığı tespit edilen kuş, tedavi edildikten sonra 14 gün önce Gümüşhane'de yeniden doğaya bırakılmıştı.

Uydu ve radyo frekanslarıyla takip edilen kuşun dört gün boyunca 600 kilometre uzaklıkta sabit bir noktadan sinyal göndermesi üzerine harekete geçildi. Trabzon'da kuşun bakımını üstlenen Hakan Kahraman, sinyali takip ederek yakalı toy kuşunu Yozgat'ın Sorgun ilçesinde av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü olarak buldu. (DHA)