Nesli tükenme tehlikesi olan kara leylekler Bilecik'e döndü

Dünya üzerinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve Türkiye'de de nadir görülen kara leylekler, Bilecik’in Söğüt ilçesinde yuvalarına geri döndü.



Bilecik'te geçen yıl ilk kez görüntülenen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki kara leylekler baharın gelmesi ile birlikte Söğüt’teki Hankaya mesire alanındaki evlerine döndüler.



Diğer leylek türleri gibi kalabalık ortamda sürüler halinde bulunmayan ve kayalık alanlarda yuvalanan kara leylekler dünya üzerinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türler arasında yer alıyor. (İHA)