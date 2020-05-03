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Çevre

Nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan Adıyaman'da görüntülendi!

03 Mayıs 2020 14:05

Nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde "kırmızı listede" yer alan 'çizgili sırtlan', Adıyaman'da doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kızılin köyü yakınlarında doğa fotoğrafları çeken bir grup fotoğrafçı, kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan ile karşılaştı.

Doğa fotoğrafçıları, ellerindeki makinalarla çizgili sırtlanı görüntüledi. Oldukça güzel bir gün geçirdiklerini belirten doğa fotoğrafçıları, sırtlan ile karşılaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve sırtlanların o bölgede bulunan mağaralarda yaşamlarını sürdürdüklerini söylediler. (İHA)

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