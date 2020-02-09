Nesli tükenen gorillere yıldırım çarptı; 4 goril öldü

Afrika ülkesi Uganda’da nadir görülen dört dağ gorili yıldırım çarpması sonucu öldü. Ölen gorillerden birinin hamile olduğu açıkladı.

Biri yavru olan dört goril, Uganda’daki Mgahinga Ulusal Parkı’nda ölü bulunduklarında, vücutlarında elektrik yanmasını andıran lezyonlar görüldü. Gorillerin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için test sonuçları hâlâ çıkmamış olsa da, uzmanlar hayvanlara yıldırım çarptığı sonucuna vardı.

gazeteduvar'ın haberine göre; ölen gorillerin, Hirwa ailesi olarak bilinen 17 üyeli bir dağ gorili grubundan olduğu açıklandı. Hirwa ailesi, geçtiğimiz yıl Ruanda-Uganda sınırını geçerek Mgahinga Ulusal Parkı’nda yaşamaya başlamıştı. Ailenin geriye kalan 13 üyesinin olaydan sonra parkta bulunduğu ve sağlıklı olduğu belirtildi.

Nesli tükenme tehlikesi altında

Dünyada sadece 1000 dağ gorilinin kaldığı sanılıyor. Dağ gorilleri, Afrika’da Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Uganda ve Ruanda’da koruma altındaki bölgelerde yaşıyor. Yoğun koruma çabaları ve av yasaklarının ardından, dağ gorilleri iki yıl önce ‘kritik derecede tehlike altındaki türler’ listesinden çıkarılmıştı.