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Çevre

Nesli tehlike altındaki "şah kartal" Ankara'da öldürüldü

Kuşun vücudunda onlarca saçma tespit edildi

23 Ekim 2021 17:07

Bulgaristan'daki bir kuş gözlem ekibi tarafından GPS ile takip edilen şah kartal türü bir kuş, geldiği Ankara'da vurularak öldürüldü.

Bulgaristan'da kuş gözlemcileri tarafından GPS ile takip edilen şah kartaldan alınan sinyal Ankara'da durdu. Belirlenen koordinatlara giden ekip kuşu ölü buldu. Kuşun vücudunda onlarca saçma tespit edildi.

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