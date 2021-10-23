Nesli tehlike altındaki "şah kartal" Ankara'da öldürüldü

Şah kartalların küresel ölçekte nesli tehlike altındaki türlerden olduğuna dikkati çeken Cansu Özcan, “Araştırmacılar tarafından da ilgiyle takip edilen bir tür. Göç rotaları ve karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve çözüm bulabilmek için GPS vericiyle takip ediliyor. Ne yazık ki, yaklaşık 1 ay önce Bulgaristan'dan GPS vericiyle takip edilirken Konya'da yalıtımsız elektrik telleri nedeniyle ölü bulduğumuz genç küçük orman kartalı gibi bu genç şah kartalı da insan kaynaklı sorunlar nedeniyle kaybettik" dedi.

Şah kartallar ve diğer yırtıcı tüm kuş türlerinin aslında çiftçi dostu olduğuna da vurgu yapan Özcan, şunları söyledi:

"Yırtıcı kuş türleri doğada denge oluşturuyor"

"Şah kartallar ve diğer kartal ve yırtıcı kuş türleri doğada yılan, fare ve kemirgen türlerle beslenir. Çiftçilerimiz ürünlerine zarar veren kemirgen türlere karşı zirai ilaç kullanıyor. Halbuki yırtıcı kuş türleri bunlarla beslenerek doğada denge oluşturuyor. Dolayısıyla tarlalara ilaç atmaya da gerek kalmıyor. Ama bu kuşları vurdukları için kemirgen türlerin popülasyonu da artıyor."