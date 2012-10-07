Neşet Ertaş'ın evi soyulmamış, eşyaları kaybolmuş!

Neşet Ertaş'ın İzmir'deki evinden aralarında 3 sazının da bulunduğu özel eşyaları kayboldu. Emniyet olayın hırsızlık olmadığını, eşyaların aile içinden birileri tarafından alınmış olabileceğini açıkladı.

Yaklaşık iki hafta önce hayatını kaybeden büyük halk ozanı Neşet Ertaş'ın ölümünün ardından müzeye dönüştürülmesi Karabağlar ilçesindeki evinden sanatçının özellikle konserlerinde kullandığı ve 'en sevdiğim' dediği bağlamasının da aralarında bulunduğu 3 sazı ile özel eşyalarının çalındığı iddia edildi.

İddialar üzerine İzmir Emniyeti çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, evin kapı ve pencerelerinde zorlama olmadığı tespit edildi.

Emniyet yetkilileri, evde yapılan incelemede hırsızlık bulgularına rastlanmadığını ifade ederek, olayın hırsızlık olmadığını bildirdi. Yetkililer, kaybolan eşyaların aile içinden birileri tarafından alınmış olabileceğini kaydetti.

Ertaş'ın komşularından Mustafa Hayırlı, iş yerinin Neşet Ertaş'ın evinin tam karşısında olduğunu ve bugüne kadar eve yönelik şüpheli hiçbir durum gözlemlenmediğini belirtti.

Olayın hırsızlık olduğuna inanmadığını ifade eden Hayırlı, ''Neşet Babayı bu mahallede herkes sever, hiç kimsenin böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Bu konuda, başka nedenler de olabilir'' dedi.

Ertaş'ın diğer komşuları da olayın hırsızlık değil, aile içi bir meseleden kaynaklandığını savundu.