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Kültür-Sanat

Neşet Ertaş, Madame Tussauds müzesinde

"Figürde emeği olan herkesin eline sağlık"

01 Kasım 2017 07:20

Dünyanın en ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds'nun İstanbul'daki müzesinde ünlü halk ozanı Neşet Ertaş’ın figürü de yerini aldı.

250 yıllık büyüleyici bir tarihe sahip Madame Tussauds, İstiklal Caddesi’nde bulunan merkezinde şimdi en yeni figürü Neşet Ertaş ile ziyaretçileri karşılıyor. 5 yıl önce hayatını kaybeden halk ozanının figürü, 31 Ekim Salı günü Madame Tussauds İstanbul’da düzenlenen lansmanla yerini aldı.

Neşet Ertaş’ın ailesinin ve ‘dinlediğim tek sanatçı’ diye övdüğü, Anadolu müziğinin önemli temsilcilerinden Cengiz Özkan’ın da katıldığı etkinlikte; Özkan’ın seslendirdiği Neşet Ertaş türküleriyle duygu dolu anlar yaşandı. Babasının figürünü karşısında gördüğünde içinin titrediğini dile getiren Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş “Madame Tussauds İstanbul çalışanlarına babamızın temsili figürünü yaptıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Açıkçası bu teklif bize geldiğinde biraz temkinli yaklaşmıştım. Babama bu kadar benzeyebileceğini hiç düşünmemiştim ancak görüyorum ki son derece başarılı bir figür ortaya çıkmış. O yüzden figürde emeği olan herkesin eline sağlık.” dedi.

Neşet Ertaş figürünün yapımına 2016 yılında başlandı

Saç, kaş ve kirpikleri gerçek saçların tek tek ekilmesi ile oluşturulan figürün yapımına 2016 yılında başlandı. Neşet Ertaş balmumu heykelinin üzerinde yer alan kıyafetler ailesi tarafından Madame Tussauds’ya hediye edildi ve kendi bağlaması bire bir kopyalanarak yeniden üretildi.

 

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