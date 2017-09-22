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Kültür-Sanat

Neşet Ertaş Kültür Merkezi yarın açılacak

Salih GÜNER/KIRŞEHİR (DHA)- KIRŞEHİR Belediyesi'nce, 25 Eylül 2012'de vefat eden halk ozanı, Bozlak ustası Neşet Ertaş’ın adını yaşatmak amacıyla inşa edilen ve bölgenin en modern kültür merkezi olan Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi, Başbakan Binali Yı

22 Eylül 2017 17:35

Salih GÜNER/KIRŞEHİR (DHA)- KIRŞEHİR Belediyesi\'nce, 25 Eylül 2012\'de vefat eden halk ozanı, Bozlak ustası Neşet Ertaş’ın adını yaşatmak amacıyla inşa edilen ve bölgenin en modern kültür merkezi olan Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi, Başbakan Binali Yıldırım’ın katılacağı törenle yarın açılacak.
Açılışın ardından Kültür Merkezi\'nde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi ve Müzik Üniversitesi\'nin işbirliğinde 3 gün sürecek 1\'inci Neşet Ertaş Kültür Sanat Festival’inin açılışı da yapılacak. Başbakan Binali Yıldırımın yanı sıra kabineden çok sayıda bakan ve Neşet Ertaş’ın oğlu, kızları ve kardeşlerinin de katılacağı Kültür Merkezi ve festival açılışında mini bir konser verilecek. 3 gün sürecek festivalde Cacabey Meydanı’nda konserler, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde de 25 Eylül Pazartesi gününe kadar paneller gerçekleştirilecek.

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