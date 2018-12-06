Neşet Edenler: Sanatatak, 6'ncı yaşını Neşet Ertaş konseriyle kutlayacak

Türkiye'nin ilk kültür ve sanat platformu Sanatatak, 6'ncı yaşını halk ozanı Neşet Ertaş'ı anarak, "Neşet Edenler" konser etkinliğiyle kutlayacak.
Konser, 15 Aralık günü saat 21.30’da Beyoğlu Anahit Sahne’de gerçekleşecek.
Gecede, Ağaçkakan, Debdebe, Ceyda Köybaşıoğlu, Cümbüş Cemaat, Congulus ve Farazi V Kayra, Neşet Ertaş’ın eserlerini seslendirecek.
Konserin onur konuğu da Erkut Özkan olacak.
Gecede Bozkır Band sahnede ev sahipliği yaparak hip-hop, caz, rock gibi farklı müzikal deneyimlerin temsilcilerine eşlik edecek.
“Neşet Edenler Konseri”nin konsepti Sanatatak'ın kurucusu, gazeteci Ayşegül Sönmez, müzik direktörlüğü Volkan İncüvez’e ait.
Geceye ilişkin olarak Sanat Atak'ın açıklaması şöyle:
Neşet Edenler konseri, Neşet Ertaş şarkılarından aldığı ilhamı, farklı müzik deneyimleriyle buluşturarak neşet edenlerin çoğalmasını diliyor.
Gece boyu, sahnede sabit olarak yer alacak Bozkır Band üyeleri şöyle:
Volkan İncüvez - Gitar ve Çağlama
Samet Tulça - Bas Gitar
Deniz Mahir Kartal Duduk, Kaval, Saksafon
İlke Kızmaz - Davul
Bozkır Band'e gece boyunca hip hop, caz, rock gibi farklı müzik deneyim alanlarından sürpriz konukların ekleneceği gece Beyoğlu'nun yeni mekanı Anahit Sahne'de gerçekleşecek.