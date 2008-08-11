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Sağlık

'Neşeli' yemekler burada

Çocuğunuza hem besleyici, hem de 'eğlendirici' yemekler hazırlamak istiyorsanız bu tarifleri denemeniz yeterli.

11 Ağustos 2008 03:00

Çocuğunuza hem besleyici, hem de 'eğlendirici' yemekler hazırlamak istiyorsanız aşağıdaki tarifleri denemeniz yeterli.

Av köpeği sandviç

İşte çocuklarınızın 2 yaşından itibaren keyifle yiyebileceği bir sandviç…

Uç Uç Uğurböceğim

Çocuklar tatlılara bayılır. Uç Uç Uğurböceğim, 5 yaş ve üzerindeki çocuklarınıza
hazırlayabileceğiniz pratik bir tatlı.

Gökkuşağı Muhallebi

Çocuklarınız nar taneleri ve ananas dilimleriyle süslenmiş Gökkuşağı Muhallebi’yi çok
sevecekler.

Hüüp Meyve Suları

Çocuklarınızın çok seveceği bu lezzetli meyve suyu, içerisinde birçok vitamin de
barındırıyor. 

Neşeli Kurabiyeler

Bu kurabiyeler, çocuklarınızı hem neşelendirecek hem de onların beslenmesine katkıda
bulunacak. 

Yanardağ Keki

Çocuğunuza süt ile beraber yedirebileceğiniz leziz bir kek tarifi arıyorsanız tarifimize göz
atmanızı öneriyoruz. 

Elmalı Dilimler

Bu şirin elmalı turtalar, meyveyle arası olmayan çocuklara bile meyveyi sevdirecek. 

Yoğurduma meyve karıştı!

Çocuğunuzun ara öğünleri, artık daha lezzetli daha sağlıklı. 

Palyaço Omlet

Hem yedirin hem eğlendirin! 

Kahvaltı Köyü

Çocuğunuza kahvaltı alışkanlığı kazandırabilecek sıcak bir tarif. 

Beslenme Kutusu

Çocuğunuzun beslenme kutusu için pratik ve sevimli bir alternatif arıyorsanız bu tarifimiz
tam size göre. 

Elma Şekeri

Elma şekeri yapmak aslında o kadar da zor değil. 

Benekli Muffinler

Benekli muffinler, tam da çocuğunuzun ağzına layık. 

Uç Uç Kelebek

Çocuğunuzla birlikte keyif alarak yapabileceğiniz bir tatlı tarifine ne dersiniz? 

Şirin Poğaçalar

Minik karınları doyuracak şirin poğaçalar yapmak istiyorsanız bu tarifimiz tam size göre. 

Sihirbaz Enginar

Çocuğunuza sebzeleri sevdirecek yenilikler arıyorsanız "Sihirbaz Enginar" tarifimiz tam size
göre. 

Sebze Bahçesi

Sebze bahçesi, içerisinde barındırdığı vitaminlerin yanı sıra çocuğunuzu sebzelerin büyülü
lezzetiyle de tanıştırıyor. 

Tabağımda Filler Var!

Bu filler, çok lezzetli çok besleyici. 

Haydi pizza yapalım!

Çocuğunuzu hem besleyecek hem de neşelendirecek olan bu pizzaları yapmaya ne dersiniz? 

Hepsini ben yerim!

Çocuğuma balık yediremiyorum diye üzülüyorsanız tarifimizi mutlaka okuyun. 

Peynirli burgular

Peynirli burguların lezzeti de şekli de ayrı güzel. 

Şekilli patates püresi

Şekilli pürelerle çocuğunuzu şımartın. 

Pasta Ev

Çocuğunuza renkli ve leziz bir pasta yapmak istiyorsanız tarifimizi okumanızı tavsiye
ediyoruz. 

Sütlü domates çorbası

Sütlü domates çorbası tarifimiz pratik olduğu kadar besleyici de. 

Tropikal Bahçe

İşte 1 yaşından itibaren bebeklerinize keyifle içirebileceğiniz güzel bir meyve suyu tarifi…

Muhteşem Balık Nemo

Çocukların birçoğu balık yemeyi sevmez. Ama Muhteşem Balık Nemo ile 3 yaşına gelmiş
çocuklarınıza balığı sevdirebilirsiniz.

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