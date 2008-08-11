'Neşeli' yemekler burada

Av köpeği sandviç



Uç Uç Uğurböceğim

Gökkuşağı Muhallebi

Hüüp Meyve Suları

Neşeli Kurabiyeler

Yanardağ Keki

Elmalı Dilimler

Yoğurduma meyve karıştı!



Palyaço Omlet

Kahvaltı Köyü

Beslenme Kutusu

Elma Şekeri

Benekli Muffinler

Uç Uç Kelebek



Şirin Poğaçalar

Sihirbaz Enginar

Sebze Bahçesi

Tabağımda Filler Var!



Haydi pizza yapalım!

Hepsini ben yerim!

Peynirli burgular

Şekilli patates püresi

Pasta Ev

Sütlü domates çorbası

Tropikal Bahçe



Muhteşem Balık Nemo



Çocuğunuza hem besleyici, hem de 'eğlendirici' yemekler hazırlamak istiyorsanız aşağıdaki tarifleri denemeniz yeterli.İşte çocuklarınızın 2 yaşından itibaren keyifle yiyebileceği bir sandviç…Çocuklar tatlılara bayılır. Uç Uç Uğurböceğim, 5 yaş ve üzerindeki çocuklarınızahazırlayabileceğiniz pratik bir tatlı.Çocuklarınız nar taneleri ve ananas dilimleriyle süslenmiş Gökkuşağı Muhallebi’yi çoksevecekler.Çocuklarınızın çok seveceği bu lezzetli meyve suyu, içerisinde birçok vitamin debarındırıyor.Bu kurabiyeler, çocuklarınızı hem neşelendirecek hem de onların beslenmesine katkıdabulunacak.Çocuğunuza süt ile beraber yedirebileceğiniz leziz bir kek tarifi arıyorsanız tarifimize gözatmanızı öneriyoruz.Bu şirin elmalı turtalar, meyveyle arası olmayan çocuklara bile meyveyi sevdirecek.Çocuğunuzun ara öğünleri, artık daha lezzetli daha sağlıklı.Hem yedirin hem eğlendirin!Çocuğunuza kahvaltı alışkanlığı kazandırabilecek sıcak bir tarif.Çocuğunuzun beslenme kutusu için pratik ve sevimli bir alternatif arıyorsanız bu tarifimiztam size göre.Elma şekeri yapmak aslında o kadar da zor değil.Benekli muffinler, tam da çocuğunuzun ağzına layık.Çocuğunuzla birlikte keyif alarak yapabileceğiniz bir tatlı tarifine ne dersiniz?Minik karınları doyuracak şirin poğaçalar yapmak istiyorsanız bu tarifimiz tam size göre.Çocuğunuza sebzeleri sevdirecek yenilikler arıyorsanız "Sihirbaz Enginar" tarifimiz tam sizegöre.Sebze bahçesi, içerisinde barındırdığı vitaminlerin yanı sıra çocuğunuzu sebzelerin büyülülezzetiyle de tanıştırıyor.Bu filler, çok lezzetli çok besleyici.Çocuğunuzu hem besleyecek hem de neşelendirecek olan bu pizzaları yapmaya ne dersiniz?Çocuğuma balık yediremiyorum diye üzülüyorsanız tarifimizi mutlaka okuyun.Peynirli burguların lezzeti de şekli de ayrı güzel.Şekilli pürelerle çocuğunuzu şımartın.Çocuğunuza renkli ve leziz bir pasta yapmak istiyorsanız tarifimizi okumanızı tavsiyeediyoruz.Sütlü domates çorbası tarifimiz pratik olduğu kadar besleyici de.İşte 1 yaşından itibaren bebeklerinize keyifle içirebileceğiniz güzel bir meyve suyu tarifi…Çocukların birçoğu balık yemeyi sevmez. Ama Muhteşem Balık Nemo ile 3 yaşına gelmişçocuklarınıza balığı sevdirebilirsiniz.