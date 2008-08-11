'Neşeli' yemekler burada

Çocuğunuza hem besleyici, hem de 'eğlendirici' yemekler hazırlamak istiyorsanız aşağıdaki tarifleri denemeniz yeterli. Av köpeği sandviç
İşte çocuklarınızın 2 yaşından itibaren keyifle yiyebileceği bir sandviç… Uç Uç Uğurböceğim
Çocuklar tatlılara bayılır. Uç Uç Uğurböceğim, 5 yaş ve üzerindeki çocuklarınıza
hazırlayabileceğiniz pratik bir tatlı. Gökkuşağı Muhallebi
Çocuklarınız nar taneleri ve ananas dilimleriyle süslenmiş Gökkuşağı Muhallebi’yi çok
sevecekler. Hüüp Meyve Suları
Çocuklarınızın çok seveceği bu lezzetli meyve suyu, içerisinde birçok vitamin de
barındırıyor. Neşeli Kurabiyeler
Bu kurabiyeler, çocuklarınızı hem neşelendirecek hem de onların beslenmesine katkıda
bulunacak. Yanardağ Keki
Çocuğunuza süt ile beraber yedirebileceğiniz leziz bir kek tarifi arıyorsanız tarifimize göz
atmanızı öneriyoruz. Elmalı Dilimler
Bu şirin elmalı turtalar, meyveyle arası olmayan çocuklara bile meyveyi sevdirecek. Yoğurduma meyve karıştı!
Çocuğunuzun ara öğünleri, artık daha lezzetli daha sağlıklı. Palyaço Omlet
Hem yedirin hem eğlendirin! Kahvaltı Köyü
Çocuğunuza kahvaltı alışkanlığı kazandırabilecek sıcak bir tarif. Beslenme Kutusu
Çocuğunuzun beslenme kutusu için pratik ve sevimli bir alternatif arıyorsanız bu tarifimiz
tam size göre. Elma Şekeri
Elma şekeri yapmak aslında o kadar da zor değil. Benekli Muffinler
Benekli muffinler, tam da çocuğunuzun ağzına layık. Uç Uç Kelebek
Çocuğunuzla birlikte keyif alarak yapabileceğiniz bir tatlı tarifine ne dersiniz? Şirin Poğaçalar
Minik karınları doyuracak şirin poğaçalar yapmak istiyorsanız bu tarifimiz tam size göre. Sihirbaz Enginar
Çocuğunuza sebzeleri sevdirecek yenilikler arıyorsanız "Sihirbaz Enginar" tarifimiz tam size
göre. Sebze Bahçesi
Sebze bahçesi, içerisinde barındırdığı vitaminlerin yanı sıra çocuğunuzu sebzelerin büyülü
lezzetiyle de tanıştırıyor. Tabağımda Filler Var!
Bu filler, çok lezzetli çok besleyici. Haydi pizza yapalım!
Çocuğunuzu hem besleyecek hem de neşelendirecek olan bu pizzaları yapmaya ne dersiniz? Hepsini ben yerim!
Çocuğuma balık yediremiyorum diye üzülüyorsanız tarifimizi mutlaka okuyun. Peynirli burgular
Peynirli burguların lezzeti de şekli de ayrı güzel. Şekilli patates püresi
Şekilli pürelerle çocuğunuzu şımartın. Pasta Ev
Çocuğunuza renkli ve leziz bir pasta yapmak istiyorsanız tarifimizi okumanızı tavsiye
ediyoruz. Sütlü domates çorbası
Sütlü domates çorbası tarifimiz pratik olduğu kadar besleyici de. Tropikal Bahçe
İşte 1 yaşından itibaren bebeklerinize keyifle içirebileceğiniz güzel bir meyve suyu tarifi… Muhteşem Balık Nemo
Çocukların birçoğu balık yemeyi sevmez. Ama Muhteşem Balık Nemo ile 3 yaşına gelmiş
çocuklarınıza balığı sevdirebilirsiniz.