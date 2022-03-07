Neşeli olmak için neden veren araştırma: İyimserler daha uzun yaşıyor

T24 Dış Haberler

Yeni bir araştırmaya göre daha iyimser insanlar, hayatlarında stresle daha az mücadele etmek durumunda kaldıkları için daha uzun ve sağlıklı hayatlar yaşayabiliyor.

Araştırmaya göre iyimser insanlar da stresli durumları tıpkı kötümserler gibi atlatıyor ve vücutları benzer tepkiler veriyor. Ancak iyimser insanlar, günlük hayatlarında daha az konulardan stres yaşıyor.

İyimser insanların nasıl stres dozunu azalttığı bilinmese de araştırmacılar bu kişilerin tartışmalardan kaçındığını; trafik, kayıp anahtarlar ve benzer konularda daha az sinirlendiğini düşünüyor.

Boston Üniversitesi'nden Dr. Lewina Lee ve ekibi, 1961-1970 arasında 233 erkeğin iyimserliğini ölçen bir araştırmanın sonuçlarını analiz etti.

Araştırmacılar, iyimserlerin stresli durumları daha hızlı atlattığından şüphelense de veriler buna dair bir kanıt sunmadı.