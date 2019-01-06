Nergis Kumbasar: Üzerimizde oynanan oyunlar, bizi etkiliyor

Oyuncu Nergis Kumbasar, Türkiye’de gündemi takip etmemenin mümkün olmadığını söylerken “Avrupa’da Amerika’da refah içinde yaşayanlar gündemi takip etmez. Ama biz Türkiye’de gündemin içindeyiz. Üzerimizden oynanan oyunlar, dışarıyla ilişkilerimiz bizi etkiliyor” dedi.

Ünlü oyuncu Nergis Kumbasar, Posta gazetesinden Oya Çınar’a konuştu. Kumbasar’ın açıklamalarından bir kısım şöyle:

En sevdiğiniz yanınız ne?

William Shakespeare’in “Yaptığını öven yaptığını yıkar”sözünü çok severim. Bu yüzden de kendimi takdir etmiyorum. İnsanlara şefkatle yaklaşırım. Önyargım yoktur. Bu iyi olmasının yanında zarar da verebiliyor gerçi.

Aşkı nasıl tarif edersiniz?

Aşk çok unuttuğum bir şey... Her yaşa göre aşk değişiyor. İlkokulda birbirine silgi verip okuldan eve yan yana yürümek aşk... Lisede el ele tutuşmak…Üniversitede ilk öpücük... Şu anki aşk tanımım ise güzel bir yol arkadaşlığı... 45 yaşından sonra aşk yol arkadaşlığına dönüşüyor.

Yol arkadaşlığı içinde heyecan olmayan bir tanım gibi geliyor...

Birlikte keşfetmek ve heyecan yaşamak da başkadır. Senin için daha erken.

Neden tekrar evlenmediniz?

Boşandıktan sonra flörtlerim oldu elbette ama kendimi bildim bileli evlilik ve çocuk hayali kurmadım. Aşık olursam evlenirim, çocuğum da olur ama çalışırım, diye düşünmüşümdür. Erbil’den sonra da evlenecek biri denk gelmedi. İki insan birlikte gelişerek bir arada olabiliyorsa bence evlilik güzel bir şey. Herkese evliliği tavsiye ederim ama olmuyorsa da üzülmemek gerekiyor.

Ülke gündemini takip ediyor musunuz?

Türkiye’de hem ekonomik hem de politik olarak gündemi takip etmemek mümkün değil. Avrupa’da Amerika’da refah içinde yaşayanlar gündemi takip etmez. Ama biz Türkiye’de gündemin içindeyiz. Üzerimizden oynanan oyunlar, dışarıyla ilişkilerimiz bizi etkiliyor.

Söyleşinin tamamı için tıklayın.