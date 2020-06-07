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Kültür-Sanat

Neredesin Firuze, 16 yıl aradan sonra tekrar gösterime girecek

07 Haziran 2020 17:44

Ezel Akay'ın unutulmaz filmi Neredesin Firuze, tam 16 yıl sonra sinemalara geliyor. Akay, salonlarda normalleşmenin başlamasıyla filmin seyirciyle yeniden buluşacağını açıkladı.

Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Özcan Deniz, Cem Özer, Şebnem Dönmez, Ragıp Savaş, Ruhi Sarı ve Ata Demirer'li kadrosuyla 2004'te vizyona girdiğinde çok konuşulmuştu Neredesin Firuze'nin yönetmeni Ezel Akay, Koronavirüs salgını günlerinde izleyiciye sürpriz yaptı. 

Film, 16 yıl sonra sinemalarda normalleşmenin başlamasıyla birlikte yeniden seyirciyle buluşacak.

Dönemin müzik dünyasındaki gerçek kişilerin ve gerçek olayların üzerine kurulu film, şöhrete kavuşma hayali kuran bir gencin başından geçen trajikomik bir öykü anlatıyor. 

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