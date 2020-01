Nerdesin Aşkım'a Kanada'dan mükemmellik ödülü

Seyhan Arman’ın başrolünü oynadığı, Merve Gezen'in yazıp yönettiği “Nerdesin Aşkım?” Kanada Uluslararası Film Festivali’nde Yabancı Film dalında “2016 Mükemmellik Ödülü” aldı.

Kaos GL’nin haberine göre, kısa film “Nerdesin Aşkım?”, 8-9 Nisan 2016 tarihlerinden düzenlenen Kanada Uluslararası Film Festivali’nde Yabancı Film kategorisinde yarıştı. Dünyanın dört bir tarafından katılan filmler arasında yer alan “Nerdesin Aşkım? ( Where are you, my love?) kısa filmi jüriden tam not alarak, 2016 Mükemmellik Ödülü’nün sahibi oldu.

Tamamlandığından bu yana dünya festivallerini dolaşan “Nerdesin Aşkım?”, trans bir bireyi intihara sürükleyen sürecini anlatıyor. Seyhan Arman’ın başarılı performansıyla hayat verdiği Özge karakteri, festival seyircisinden büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Seyhan Arman: Bu filmin bir derdi var

Ödül hakkında düşüncelerini aktaran Seyhan Arman, şöyle konuştu:

“Daha 10 gün önce İnsan Hakları ödülü aldığını öğrenmiştim filmimizin. Şimdi de yabancı dalda mükemmellik ödülü aldı. Bir yandan iyi bir iş yaptığımızın farkına varıp seviniyorum, bir yandan da derdimizi anlattığımız filmimizi daha çok kişinin izliyor ve izleyecek olmasına mutlu oluyorum. Özellikle Türkiye'de yurtdışından ödül almak önemli biliyorsunuz. “Körün ölüp, badem gözlü olması” gibi bir şey... Ödül aldıkça soranımız çok oluyor. Türkiye'de ne zaman göstereceksiniz? diye soruyorlar. E bu durum, amacımıza biraz daha yaklaştırmış oluyor bizi. Çünkü bu filmin bir derdi var ve derdini ne kadar çok kişiye anlatırsa o kadar iyi bizim için. Bu durumda; nice ödüllere o halde.”

Yönetmen Merve Gezen ise ödül ile ilgili, “Çok uzun ve maceralı bir sürecin sonunda ödül almak tabi ki çok güzel bir şey ancak Türkiye’de trans cinayetleri hala devam etmekte. Bu ödül toplum tarafından ötekileştirilmiş, yaşamalarına izin verilmeyen, dışlanan ve hayatını trajik şekilde kaybetmiş trans bireyler için. Ne zaman ki insanlara etiket koymayıp sadece insan olarak bakmayı öğrenirsek o zaman bazı şeylerin değişeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Filmin Künyesi;

Yazan&Yöneten: Merve Gezen

Yapımcı: Defne Gezen

Görüntü Yönetmeni: Serkan Gülgüler

Sanat Yönetmeni: Şükran Gören

Kurgu: Oğuz Çelik

Oyuncular: Seyhan Arman, Didem Soylu, Esen Gül, Cansel Karagöz, Bora Üstkaya, Belgin Köse, Ömer Nurlu, Cem Gürakan