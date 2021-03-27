Tüm Bond filmlerini izleyene bin dolar ödül!

İnternet sitesi Nerd Bear, 24 James Bond filminin tamamını 30 günde izlemesi için bir kişiye bin dolar ödeyecek

İnternet sitesi, serinin 25. filmi No Time to Die'ı beklerken hayranların heyecanını görmeyi umduğunu söylüyor. Film, Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ertelemenin ardından bu sonbaharda gösterime girecek.

Nerd Bear'ın kurucusu Amar Hussain CNN'e verdiği demeçte, "Virüsten korunan veya uzaklaşan birçok insanla, bu yarışmanın sadece keyifli anıları canlandıracağını değil, aynı zamanda birinin kısıtlamalar sırasında zaman geçirmesine de yardımcı olacağını düşündük" dedi. 24 filmin tamamını izlemek, yaklaşık 51 saat sürecek.

Sadece ABD'de yaşayanların katılabildiği yarışmadan adayların neden Ian Fleming'in casusluk romanlarından esinlenen filmleri sevdiğini anlatması gerekecek. Nerd Bear, değerlendirme sonucunda en beğendiği yanıtı seçecek.

Kazanan adaya, filmleri kiralamak için 100 dolarlık bir Amazon hediye kartı verilecek ve filmleri izlerken bir çalışma sayfasını doldurması gerekecek.

"Görev" tamamlandıktan sonra, kazanan, yayını izlemek için bin dolar ve 50 dolarlık bir daha çok film yayınlayan kablolu TV kanalı olan AMC hediye kartı alacak.

Yarışma sayesinde Nerd Bear, insanlara zaten yaptıkları şeyleri yapmaları için ödeme yapmayı teklif eden büyüyen şirketler listesine eklendi. Bu şirketlerin arasında birine uyuması için 2 bin dolar ödemek isteyen bir web sitesi, uzaktan bir tat test cihazı arayan Kanadalı bir şeker şirketi, bir yıllık ücretsiz kira sunan California şaraphanesi gibi kurumlar bulunuyor.