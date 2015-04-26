Nepal'de 7.8'lik depremden sonra 6.7'lik artçı!

Son 80 yılın en şiddetli depremiyle sarsılan Nepal'de korkunç bir yıkım yaşanıyor. Ölenlerin sayısı 2 bini aşarken, 5 bine yakın kişi de yaralandı. 6,7'lik artçı deprem de bugün Nepal ve Hindistan'ı salladı.

Orta Asya'da Çin ile Hindistan arasında yer alan dağlık ülke Nepal'de, cumartesi günü Türkiye saati ile 09.11 sıralarında meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 6.7 büyüklüğünde olan çok sayıda artçı deprem de meydana geldi. Nepal hükümeti, merkez üssü başkent Katmandu ile batısındaki Pokhara arasındaki bölgede olan depremin ardından tespit edilebilen ölü sayısının 2 bine yaklaştığını açıkladı. Reuters haber ajansı ise bu sabah itibariyle depremde can verenlerin sayısının 2 bin 150'ye ulaştığını duyurdu. Şu ana dek yaklaşık 5 bin de yaralı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, yaklaşık 28 milyon nüfusa sahip Nepal'deki 4,6 milyon kişinin depremden etkilendiğini açıkladı.

Yerin sadece 2 kilometre derinliğinde oluşan depremin ardından kırsal kesimde haber alınamayan yerleşim yerleri olduğundan ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Hükümet, son 80 yılın en büyük felaketini yaşayan ülkede olağanüstü hal ilan etti. Nepal Enformasyon Bakanı Minendra Rijal, "Halkımızın yardıma ihtiyacı var. Bu tür bir felaket konusunda çok daha bilgili ve donanımlı uluslararası kuruluşların desteğini bekliyoruz" dedi.

Depremde ağır hasar gören yollar trafiğe kapanırken telefon hizmetleri durma noktasına geldi. Başkent Katmandu'daki uluslararası havaalanı da uçuşlara kapatıldı.

Ülkenin tamamında hissedilen deprem, , komşu ülkeler Hindistan ve Bangladeş'te de can ve mal kaybına neden oldu. Hindistan'ın kuzeyinde 44 kişinin öldüğü, çok sayıda binanın yıkıldığı bildirildi. Bangladeş'te 4, Tibet'te de 17 kişi deprem nedeniyle yaşamını yitirdi.