Nepal'de bilanço ağırlaşıyor



Nepal'de 6,7 büyüklüğündeki şiddetli artçı deprem bölgede büyük paniğe yol açtı. Hindistan’ın da birçok bölgesinde etkili olan depremin, Everest Dağı’nda birçok yeni çığı tetiklediği kaydediliyor. Rumen dağcı Alex Gavan attığı tweetle artçı şokun Everest Dağı'nda üç yeni çığı tetiklediğini belirtti.

Şiddetli artçı şok öncesinde Katmandu polisinin verdiği bilgilere göre Nepal'de ölü sayısı en az 1953 olarak açıklanırken, Hindistan'da resmi verilere göre en az 53 kişi hayatını kaybetti. Çin devlet televizyonunda Çin'de de deprem nedeniyle en az 17 kişinin öldüğü bildirildi. Ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

Everest Dağı'nda çığ düşmesi sonucunda en az 18 dağcının hayatını kaybettiği belirtiliyor. Polis sözcüsü ana kamptan 61 kişinin kurtarıldığını kaydetmiş, daha yüksekteki kamplara ise şu an için erişim olmadığını vurgulamıştı. Artçı sarsıntının ardından dağdaki son durumla ilgili henüz net bilgi yok. Resmi verilere göre deprem sırasında halihazırda tırmanış için yüksek sezonunu yaşayan Everest Dağı’nda yaklaşık bin kişi bulunuyordu.

Nepal'e ABD ve Avrupa'nın pek çok ülkesinden yardım yola çıktı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Nepalli mevkidaşı Sushil Koirala'ya taziyelerini iletti. Afetin büyüklüğü karşısında büyük şaşkınlık yaşadıklarını kaydeden Merkel, Alman hükümetinin Nepal'e yardıma hazır olduğunu vurguladı.