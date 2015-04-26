7,8 büyüklüğündeki depremle sallanan Nepal'de ölü sayısı 2 bin 400!

Nepal dün 7,8 büyüklüğündeki depremle sallandı. Nepalli yetkililer depremde ölenlerin sayısının 2 bin 400'ü buldu.

Uzmanlar, ölü sayısının yüzde 80'i yıkılan küçük yerleşim birimleri de hesaba katılınca çok artacağı görüşünde...

Everest'te hayatını kaybedenler arasında, Google yöneticisi Daniel Fredinburg'un da olduğu belirtildi.

Yerel saatle 11.56'da başkent Katmandu'nun 80 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen depremin ardından, bölgede çok sayıda artçı kaydedildi.

Yetkililer, yıkılan binaların enkazı altında çok sayıda kişi bulunduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

Depremden en çok etkilenen başkent Katmandu'da ölenlerin sayısı 721'e yükseldi.

Deprem, komşu ülkeler Hindistan ve Bangladeş'te de can ve mal kaybına neden oldu. Hindistan'ın kuzeyindeki Bihar eyaletinde 35 kişinin öldüğü, çok sayıda binanın yıkıldığı bildirildi. Bangladeş'te 2, Tibet'te de 12 kişi deprem nedeniyle yaşamını yitirdi.



Uluslararası yardım kuruluşları yetkilileri, ölü sayısının başkent ve civarındaki kentlerde bulunan cesetlere göre verildiğini, asıl can kaybının evlerin yüzde 80'ninin yıkıldığı küçük yerleşim birimlerinde olduğuna işaret etti.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun Asya-Pasifik'ten sorumlu Direktörü Jagan Chapagain, "Henüz depremin yol açtığı yıkımı tam anlamıyla bilmiyoruz. Bu, 1934'deki depremden bu yana bölgede meydana gelen en yıkıcı sarsıntı olabilir" dedi.

Depremin tetiklediği çığda ise Everest'e tırmanan 18 dağcı yaşamını yitirdi. Çığ altında kalan 61 dağcı, yaralı olarak kurtarıldı. Nepal Dağcılık Derneği yetkilileri, yaralananlardan 22'sinin durumunun ağır olduğunu kaydetti. Yaralı dağcılar, helikopterlerle Pheriche köyündeki hastaneye taşınıyor.

Everest'te ölenler arasında Google'ın yöneticilerinden Daniel Fredinburg'un da olduğu açıklandı. Fredindburg'un Google haritaları için dünyanın en yüksek zirvelerini fotoğrafladığı öğrenildi.



Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bilgi almaya ve hem Hindistan'da hem de Nepal'de depremden etkilenenlere ulaşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

AKUT ekibi Nepal'e gidiyor

ABD, Çin, Pakistan, Hindistan, Türkiye, İran, Kanada ve İsrail Nepal'e yardım gönderen ilk ülkeler arasında yer alıyor.

Depremin ardından Nepal'den gelen yardım çağrısı üzerine Arama Kurtarma Derneği (AKUT), 40 kişiden oluşan bir ekip hazırladı. AKUT'tan yapılan yazılı açıklamada, yapılan yardım çağrısı üzerine Almanya ve Polonya'dan arama kurtarma ekiplerinin yola çıktığının öğrenildiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'den de AFAD'ın 30, UMKE'nin de 10 kişilik ekibiyle hareket edeceği açıklandı. BM'ye bağlı UNDAC ekibinin yolda olduğu, Nepal'e ulaştığında daha sağlıklı bilgiler geleceği belirtiliyor. AKUT olarak 40 kişiden oluşan bir ekip hazırlandık ve durumu BM ve AFAD'a bildirdik. Medikal ağırlıklı 15 kişilik ekibimiz, Nepal için THY uçağı ile bölgeye hareket etmek için yola çıktı. Gelecek haberler doğrultusunda operasyonel ağırlıklı ikinci bir ekibimiz daha Nepal'e hareket edecek."

Kızılhaç, Oxfam, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü gibi yardım kuruluşları da depremden etkilenenlere yardımcı olmak için bölgeye uzman göndermeye başladı.

Çin, arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olması için 62 kişilik bir ekip gönderdi.

Türkiye'den taziye açıklaması

Depremin ardından Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Nepal'de bulunan vatandaşlarımızdan bazılarına ulaşılmış olup, halihazırda herhangi bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği veya yaralandığı kaydedilmemiştir" denildi.

Açıklamada, "Deprem nedeniyle yaşanan kayıpları nedeniyle dost Nepal halkı ve hükümetine başsağlığı diliyoruz. İlgili kuruluşlarımız Nepal halkının acilen ihtiyaç duyduğu insani yardımları ulaştırmak amacıyla gerekli hazırlıkları başlatmışlardır" ifadesi kullanıldı.

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Christian Paradis, arama kurtarma çalışmalarına katılan yardım ajansları tarafından kullanılmak üzere 5 milyon dolar bağışladıklarını söyledi.



İsrail Ordusu Sözcüsü Peter Lerner da Twitter'dan yaptığı açıklamada "İsrail ordusu, insani yardım çalışmalarına yardımcı olmak üzere Nepal'e uzmanlardan oluşan bir ekip gönderecek" ifadesini kullandı.



İran Dışişleri Bakanlığı, Nepal halkına başsağlığı dileklerini iletirken İran Kızılay'ının Başkanı Ali Asker Ahmedi, Tahran'ın Nepal'e insani yardım göndermeye hazır olduğunu açıkladı.