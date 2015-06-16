'Nepal depremi Everest dağını 3 cm uzattı'

Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'in, Nisan ayında Nepal'de meydana gelen ve binlerce kişinin hayatına mal olan depremin ardından 3 santimetre uzadığı belirtildi.

Çin Harita Müdürlüğü, 7.8 şiddetindeki depremin ardından Everest'in kuzeydoğuya meyilli zirvesinin kaydığını söylüyor.

Depremden önce Everest'in her yıl 4 cm kuzeydoğuya kaydığı, son 10 yılda ise toplam 40 cm meyil oluştuğunu ifade eden Çin Harita Müdürlüğü, depremle birlikte bu kaymanın terse döndüğünü ve dağın da uzadığını açıkladı.

Everest Dağı, Çin ve Nepal sınırında bulunuyor. Deprem sırasında düşen çığ nedeniyle 18 dağcı hayatını kaybetmiş ve çok sayıda dağcı kampı da harabeye dönmüştü.

25 Nisan ve 12 Mayıs'ta meydana gelen şiddetli depremler Nepal'de 8 bin 700'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuş ve yarım milyon evi de kullanılamaz hale getirmişti.

Çin Harita Müdürlüğü, Everst dağını hareket ettiren depremin 8.7 şiddetindeki ilk deprem olduğunu, 12 Mayıs'taki 7.3 şiddetindeki depremde dağın yerinden oynamadığını da belirtti.