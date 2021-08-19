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Çevre

Nemrut Kalderası ve çevresi, 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi

Karar Resmî Gazete'de yayımlandı

19 Ağustos 2021 11:46

Bitlis'in Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Nemrut Kalderası ve Çevresi Doğal Sit Alanı koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, Cumhurbaşkanı kararıyla kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Kararda, kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilen bölgenin krokisi, sınır ve koordinatları da yer aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karara ilişkin olarak, "Doğal güzelliklerimiz korumamız altında... Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile Bitlis ili Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Nemrut Kalderası ve Çevresi Doğal Sit Alanı, Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edildi." paylaşımını yaptı. 

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