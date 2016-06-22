Nemli ve stresli ortamda yetişen domatesler 'çimleniyor'

Samsun'da kendi içinde çimlenen domates, görenleri şaşırttı. Prof. Dr. Ahmet Balkaya, bu durumun normal olduğunu belirterek "Nemli, yağışlı ve stresli bir ortamda yetişen domates bazen bu şekil çimlenme gösterebiliyor. Biz buna erken doğum da diyebiliyoruz" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nda (DHA) yer alan habere göre, Samsun'un İlkadım İlçesi'nde yaşayan 72 yaşındaki işadamı İhsan Akdemir, manavdan kilosunu 2 liraya aldığı domatesi kestiğinde karşılaştığı manzara karşında şaşkına döndü.

Akşam salata yapmak için domatesleri yıkadıktan sonra kestiğini ancak bir domatesin içinden filizlenme gördüğü söyleyen İhsan Akdemir, "Domatesi mahallemizde bulunan manavdan aldım. Akşam yemeği için salata yapacaktım. Ortadan ikiye kestiğimde ortaya çıkan tabloyu görünce şaşırdım. Domates adeta kendi içinde fide vermiş. Sebzelerin hangisi hormonlu, hangisi hormonsuz bilmek mümkün değil. Kime güvenip nasıl sebze alacağız bilmiyoruz" dedi.

Prof. Dr. Balkaya : Erken doğum

Durumun domateslerde 'Çimlenme' adı verilen fizyolojik bir durum olduğunu ve korkulacak bir şey olmadığını söyleyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Ahmet Balkaya, "Bu hiç yaşanmayan bir durum değildir. Fizyolojik bir olaydır. Korkulacak bir şey yoktur. Nemli, yağışlı ve stresli bir ortamda yetişen domates bazen bu şekil çimlenme gösterebiliyor. Biz buna erken doğum da diyebiliyoruz" diye konuştu.