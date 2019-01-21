Nejat Yavaşoğulları ile şarkılı sohbet

Bulutsuzluk Özlemi’nin solisti ve değişmeyen ismi olan Nejat Yavaşoğulları, [mecra]’nın Misafir Odası programına konuk oluyor.

Kendine özgü yorumuyla Türkçe Rock müziğinde bir mihenk taşı olan Yavaşoğulları, 31 Ocak Perşembe günü İstanbul Kadıköy'de bulunan [mecra]’nın her ay düzenlediği Misafir Odası programında sevenleriyle buluşacak. Yavaşoğulları, sohbet programında sevilen şarkılarını da seslendirecek.



Odanın bu ayki sunucuları Posta gazetesinden Gözde Hatunoğlu ile BirGün gazetesinden Burak Abatay olacak.

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Kimdir?

Nejat Yavaşoğulları, 3 Ağustos 1950’de İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokulda müzikle ilgilenmeye başladı. Haydarpaşa Lisesinde okurken gitar çalmaya başladı.Üniversite yıllarında çeşitli müzik gruplarında yer aldı. 1975 yılında Reha ile birlikte “Caniko” adlı parçasıyla ilk kez yapılan Eurovision Türkiye finalinde yarıştı ancak dereceye giremedi. 1980li yıllarda Altın Portakal Ödülü’nü, Ferhan Şensoy ortaoyuncularında yaptığı tiyatro müziğiyle kazandı.

Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık bölümünden mezun olan müzisyen, müzik yaşamını devam ettirmekte ve yanında halen restorasyon çalışmaları da yapmaktadır. Bulutsuzluk Özlemi’nde beste ve güfte yazarlığının yanında solist olarak görev almaktadır. Şarkılarındaki konuları toplumsal olaylardan seçen müzisyen, ‘özgürlük’ sorunu üzerinde fazlaca durmaktadır. Ayrıca Türkçe sözlü rock müzik grubu ‘Mor’un kurucusudur. Daha sonra bu grubun adı ‘Bulutsuzluk Özlemi’ne çevrilmiştir.

Nejat Yavaşoğulları 2012-2013 Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Öğretim Görevlisi kadrosunda yarı zamanlı olarak mimari proje dersleri vermeye başladı.

Nejat Yavaşoğulları’nın restorasyonunu yaptığı Pera Apartmanı, Hotel Armada Pera adıyla Ekim 2013’te açıldı.