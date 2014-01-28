Nejat Melih Devrim tablosunda akıl almaz sahtecilik!

Modern resmin büyük ismi Nejat Melih Devrim’in sahte tablosunun, dünya müzayede devi Sotheby’s’de satışa çıkması, ünlü ressam konusunda uzman olan Haldun Dostoğlu tarafından son anda önlendi.

Yaşamının bir bölümünü (1946’dan 1968’e) Paris’te, ardından da Polonya’da geçiren ve 1995’te bu ülkede hayata veda eden modern resmin büyük ismi Nejat Melih Devrim’in sahte bir tablosu, dünya müzayede devi Sotheby’s’de satışa çıkarılacaktı.

Radikal gazetesinden Erkan Aktuğ’un haberine göre skandal, Nejat Melih Devrim konusunda uzman bir isim olan Galeri Nev İstanbul’un kurucusu Haldun Dostoğlu tarafından daha satışa çıkmadan fark edildi ve Sotheby’s büyük bir fiyaskodan kurtulmuş oldu.

Skandalı son anda önleyen Haldun Dostoğlu, “Geçenlerde Sotheby’s, satış için kendilerine teklif edilen bir Nejat Devrim tablosunun fotoğrafını gönderdi. Bu ilk kez olmuyor, özellikle Nejat Devrim, Mübin Orhon ve Erol Akyavaş tablolarının kaynağından çok emin olmazlarsa bana soruyorlar. Ben bu ressamlarla çok sergi yaptım, kitaplarını hazırladım. Bu nedenle bu sanatçıların yapıtlarına dair biraz bilgim var. Gerçi bilimsel bir cevabım olmuyor, hissiyatımla cevap veriyorum, ki hisler insanı çok az yanıltıyor. Sözü geçen resme ilk baktığımda, evet Nejat Devrim’e benziyordu ama bir şey beni kuşkulandırdı. ‘Rahatsız eden neydi?’ diye sorsanız, sadece hissiyat derim. Açtım ‘Nejat’ (Galeri Nev yayını) kitabını. Karıştırırken o sayfaya (s 86) gelince içgüdüsel bir şekilde durdum. Bu Nejat’ın soyut dönemi, 1950-54 arasına denk geliyor. Tadı, dokusu. İlişki kurmaya çalışıyorum kısaca. Bir baktım resmin üst yarısı Nejat’ın 1954 tarihli bir soyut kompozisyonuyla aynı ama yan döndürülerek kullanılmış. Alt yarısı ise yan sayfadaki (s 87) soyut tablonun alt yarısıyla aynı. Yani bir resmin yanına diğer resmi yan çevirip eklemişler. Bir ressam bunu yapar mı? Muhtemelen kitabın bu sayfası sahtecilere kaynak teşkil etmiş” dedi.

Sahte tablonun sahibi ortada yok

Dostoğlu, sayfaların fotoğrafını çekerek, iki resmin kopyalanan yerlerini işaretlediğini ve Sotheby’s’e gönderdiğini söyledi. Haldun Dostoğlu, "Önce tabloyu kimin verdiğini söylemediler. Sonra ‘Prensip olarak isim vermiyoruz ama bu kişi galiba mağdur. Muhtemelen onu da kandırmışlar. Sizinle görüşebilir’ dediler. Ben de ‘Hay hay, gelsin’ dedim. Ama 10 gün oldu, gelen giden yok” dedi.

Müzayedelerde yüksek fiyattan satıldığı için Nejat Devrim eserlerinin sahtelerinin üretildiğini belirten Dostoğlu, “Özellikle 50’li yıllara ait eserleri çok para ediyor. 100-150 cm. civarında bir tablosu ortalama 200-300 bin dolara satılıyor. 1 milyonu geçen tabloları da oldu ama onlar çok çok büyüktü. Nejat Devrim, yurtdışında yaşadığı için yabancılarda da çok tablosu var. Mesela Danimarka’da çok müzayedeye çıkıyor. Çünkü sağlığında Danimarka’da üç sergi açmış ve üç sergideki tabloların tamamına yakını satılmıştı. Danimarkalılar da Nejat’ın para ettiğini anlayınca satmaya başladılar” diye diye konuştu.

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