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Nejat İşler'in köpeğini zehirlediler!

17 Ocak'tan bu yana hastanede tedavi altında tutulan Nejat İşler'in Bodrum Gümüşlük'te sahiplendiği ve Lodos adını koyduğu köpek, belediye ekiplerince zehirlendi

27 Ocak 2014 14:01

Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Nejat İşler'in Bodrum Gümüşlük'te sahiplendiği Lodos isimli köpeğin belediye ekiplerince zehirlendiği öğrenildi.

Yaşanan vahşeti duyan ve sosyal medya üzerinden harekete geçen hayvanseverler, belediyeyi telefon yağmuruna tuttu. Akşam'ın haberine göre, Lodos'un cansuz bedenini alıp defnetmek isteyenler ile belediye görevlileri arasında tartışma yaşandığı öğrenildi.

Sağlık durumundaki olumlu gelişmeler sonrasında, 22 Ocak'ta İstanbul'a getirilen Nejat İşler'in tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.

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