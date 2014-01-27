Nejat İşler'in köpeğini zehirlediler!

Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Nejat İşler'in Bodrum Gümüşlük'te sahiplendiği Lodos isimli köpeğin belediye ekiplerince zehirlendiği öğrenildi.

Yaşanan vahşeti duyan ve sosyal medya üzerinden harekete geçen hayvanseverler, belediyeyi telefon yağmuruna tuttu. Akşam'ın haberine göre, Lodos'un cansuz bedenini alıp defnetmek isteyenler ile belediye görevlileri arasında tartışma yaşandığı öğrenildi.

Sağlık durumundaki olumlu gelişmeler sonrasında, 22 Ocak'ta İstanbul'a getirilen Nejat İşler'in tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.