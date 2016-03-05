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Yaşam

Nejat İşler'e mahkemeden doğum günü hediyesi; beraat etti

İşler, jandarma ekipleri tarafından 'kamu görevlisine hakaret' suçlamasıyla şikayet edilmişti

05 Mart 2016 21:32

Bodrum'da Gümüşlükspor'un başkanlığını yapan oyuncu Nejat İşler, oynadıkları bir maç sırasında seyircilere cop salladıkları için tartışığı jandarmaların şikayeti üzerine hakkında 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle Milas 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada beraat etti.

Muğla 1. Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Gümüşlükspor Kulübü’nün başkanlığını yapan İşler, geçen yıl 25 Ekim'de, Milas'ta Yeniköy Termikspor ile oynadıkları futbol maçında ellerindeki copları seyircilere doğru salladıkları ileri sürülen robocop kıyafetli jandarma ekipleri ile tartıştı. Jandarmanın kendilerine muvakemet uygulayıp, hakaret ettiğini iddia ederek şikayetçi olması üzerine, İşler hakkında TCK'nın 125'inci maddesi uyarınca 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Milas 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. İşler'in katılmadığı davada, avukatların taleplerinin ardından, hakim İşler'in beraatine karar verdi. Duruşma çıkışı açıklama yapan İşler'in avukatı Göray Karadut, "Bugün başkanımızın doğum günü. Amatör ligimizde 3 yaşında çocuklarımızı götürdüğümüz maça robocop kıyafetleriyle çıkıp, ellerindeki copları seyirciye karşı salladıkları, çocuklarımızı korkuttuları için karşı çıktığı, eleştirdiği jandarmanın şikayetinden dolayı açılan davada bugün beraat kararı verildi. Başkanımız, amatör ruhu, sporun birleştiriciliğini savunduğu bu sezondan, alnının akı ve yarasıyla çıkmıştır" dedi.

İşler, başkanı olduğu Gümüşlükspor ile geçen 3 Ocak'ta şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Maç sonunda sevinirken başını kapıya çarpan İşler, alnından yaralanmıştı.

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