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Nejat İşler 'Erdoğan'ı oynar mıydınız?' sorusuna ne yanıt verdi?

'Bende hep evsizlik özlemi vardı. Yolda giderken hep kuytu köşelere bakarım, sokakta yaşayayım diye düşünürüm'

11 Ocak 2015 10:54

Ünlü oyuncu Nejat İşler, katıldığı bir söyleşide “Recep Tayyip Erdoğan’ı oynar mıydınız?” sorusuna "Tabii ki oynarım. Hükümet tarafından yaptırılan bir iş değilse ve hikâye iyi yazılmışsa neden oynamayım?" diye yanıt verdi.

Hürriyet'ten Haşim Kılıç'ın haberine göre Nejat İşler, Erdal Beşikçioğlu’nun kurduğu, Ankara’daki Tatbikat Sahnesi’nde düzenlenen söyleşiye katıldı. İşler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la benzerliği ve akraba olduğu söylentileri üzerine akraba olmadıklarını söyledi.

Oyuncu, “Bir filmde Recep Tayyip Erdoğan’ı oynar mıydınız?” sorusuna ise dikkat çekecek yanıt vererek şunları söyledi:

“Tabii ki oynarım. Hükümet tarafından yaptırılan bir iş değilse ve hikâye iyi yazılmışsa neden oynamayım? Benim işim bu. Ayrıca Türkiye’de bu konudaki tek cast da benim.”

Nejat İşler'in söyleşiden öne çıkan açıklamaları şöyle: 

“Bende hep evsizlik özlemi vardı. Yolda giderken hep kuytu köşelere bakarım, sokakta yaşayayım diye düşünürüm. Hâlâ da böyle düşünüyorum. Hiçbir şey ve hiç kimseyle, sevgilim ve ailem de dahil, mülkiyet edinme ilişkisine girmedim. Mülkiyet hoşuma giden bir şey değil. Bodrum’da bir tane evim var, başka da bir şeyim yok. Bundan sonra da olmayacak.”

Bir yazısının Teoman tarafından şarkı haline getirileceğini açıklayan Nejat İşler, şunları kaydetti:

“Tuncel Kurtiz’le ilgili bir yazı yazmıştım. Teoman’ın o yazıyı şarkı haline getirmek istediğini söyledi. Yeni çıkaracağı albümde bu şarkıya yer verecek.”

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