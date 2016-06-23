Nejat İşler tiyatro grubu kurdu; Deneme Sahnesi

Bodrumda yaşayan ünlü oyuncu Nejat İşler, Muğla Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü öğrencileriyle 'Bodrum Deneme Sahnesi' adlı tiyatro grubunu kurdu. Grup ilk oyununu 24 Haziran ve 1- 2 Temmuz tarihlerinde sergileyecek.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Yaşar Anter’in haberine göre, grubun genel koordinatörlüğünü de yapan İşler, yarın akşam ilk kez, Ayşe Bayramoğlu'nun 'Beyaz Yalanlar' adlı oyunuyla seyirci karşısına çıkacak.

“Amacımız, öğrencilerimizle beraber profesyonel bir kadroyu birleştirmek”

İstanbul Şehir tiyatroları yönetmenlerinden Arif Akkaya'nın yönetmenliğini, Ümit Ertemiz'in teknik yönetmenliğini yaptığı oyun, Herodot Kültür Merkezi'nde 24 Haziran ve 1- 2Temmuz tarihlerinde saat 20.00'de sergilenecek.

Beldem Şengül, Bilgesu Gökçearslan, Burçin Yel, Serkan Sesli ve Simge Ece Çağlar'ın sahne alacağı oyunla ilgili olarak konuşan Nejat İşler, "Amacımız, öğrencilerimizle beraber profesyonel bir kadroyu birleştirmek, ilçemizde devamlı perde açan ve ülke çapında işler yapan bir tiyatro kazandırmak. Bunun için vereceğiniz her türlü katkı bizim için itici güç olacaktır. Bodrum'un aydınlık yüzünün, başka memleket köşelerine de ilham vermesini temenni ederiz" dedi.

Bodrum'da yaşayam oyuncu aynı zamanda Süper Amatör Lig'e yükselen Gümüşlük Gençlikspor'un başkanlığını yapıyor.