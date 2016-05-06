Nejat İşler doktoların sigara yasağına uymadı

Geçirdiği rahatsızlık sonucu üç ay yoğun bakımda kalan Nejat İşler, doktorların alkol ve sigara yasağını dikkate almadığı görüldü.

NTV'nin haberine göre, başrolü Serenay Sarıkaya ile paylaştığı ‘İkimizin Yerine’ adlı sinema filmiyle setlere dönen Nejat İşler, önceki akşam Cihangir’deydi. Bir mekanda 02.00’ye kadar Ahmet Kaya şarkıları dinleyen 44 yaşındaki oyuncu, çıkışta ağzında sigarayla görüntülendi.



Septik şok nedeniyle 95 gün yoğun bakımda kalan ve sonrasında oluşan komplikasyondan dolayı parmaklarından ameliyat olan İşler, hastane günlerinden aylar sonra alkollü şekilde mekandan ayrıldı. Bir arkadaşının kullandığı araca binen oyuncu “Sür aracı üstlerine” diyerek oradan uzaklaştı.



2013 yılının Eylül ayında Beren Saat ile birlikte başrolünü oynadığı İntikam adlı dizidenhastalığı nedeniyle ayrılarak Bodrum Gümüşlük'teki evine giden İşler, tedavi olmak istemediği yönündeki açıklamalar için Facebook sayfasında şu açıklamayı yapmıştı:

“Tedaviyi reddetmek, erken ölmek gibi niyetim yok. Bazen cevabını kaldıramayacağını bilsen de yine de gerçeği öğrenmek istersin. Milyon tane kazık yiyince, bedenin zarar görüyor. Çıplak geldim, çıplak gideceğim. Amacım zamanı satın almak. Mülk edinmek gibi bir derdim yok. Mülkiyet hırsızlık gibi bir şey. Sevmiyorum işte. Biz kuşak olarak böyleyiz. Bize sevmeyi, bir şeylere bağlanmayı öğretmediler. O tarafımız gelişmedi. Ben dünyanın bir parçasıyım. Şurayla ve bedenimle sınırlı değilim. Bir şeyler yanlış gidiyor, birileri acı çekiyor. Ben de çekiyorum aynı acıyı. Altıma son model bir araba çekip, güzel bir ev alınca mutlu mu olacağım yani? Hayır, olmam. Aramızda mutlu olanlar varsa zekalarından şüphe ederim, bir de gözlerinden. Çünkü iyi görmüyorlardır. Siz beni yenmediniz çünkü: ben sizinle daha oynamadım. Ben gidiyorum dediğimde ‘gitme’ diyen birini değil, ‘Ben de geliyorum, yalnız gidemezsin’ diyen birini istiyorum.”