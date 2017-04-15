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Yaşam

Nejat İşler, Gümüşlükspor başkanlığından istifa etti

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, Süper Amatör Lig'de mücadele eden Gümüşlük Gençlikspor kulüp başkanı sanatçı Nejat İşler, görevi bıraktı

15 Nisan 2017 02:28

Bodrum'da yaşayan ve 2015 yılından beri Gümüşlük Gençlikspor kulübünün başkanlığını yapan sanatçı Nejat İşler, sosyal medyadan görevini bıraktığını duyurdu. Nejat İşler, "İş yoğunluğum ve sağlık sorunlarım nedeniyle Gümüşlükspor Yönetim Başkanlığı'nı bırakıyorum. Görevi devralacak arkadaşlara başarılar dilerim" dedi.

DHA'da yer alan haber göre, isminin açıklanmasını istemeyen bir kulüp yetkilisi, "Gerçekten Gümüşlükspor için çok çabalayan, bu konuda sağlığını tehlikeye atan Nejat İşler, cebinden bugüne kadar 1 milyon TL'ye yakın para da harcadı. Bu karar bizi şaşırtmadı, çünkü bu konuda daha önce de Nejat bırakmak istediğini söylemişti. Bize Nejat'ın aldığı karar saygı duymak düşer. Onun Gümüşlükspor'un her zaman yanında olacağından eminiz" diye konuştu.

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