Nejat İşler, festival jüriliğinden ayrıldı

Nejat İşler, 36. İstanbul Film Festivali Altın Lale Ulusal Yarışma jüri üyeliği görevinden sağlık sorunları nedeniyle ayrıldı.
Geçtiğimiz günlerde arkadaşıyla Asmalımescit’teki bir kulüpte merdivenlerden sırtüstü düşen İşler, belini sakatladı.
Bunun ardından Nejat İşler, 36. İstanbul Film Festivali Altın Lale Ulusal Yarışma jüriliğinden ayrıldığı açıklandı.
İKSV'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Nejat İşler sağlık sorunları nedeniyle Ulusal Altın Lale Yarışması jüri üyeliğinden ayrılmak zorunda kalmıştır. İşler’e bu güne kadarki desteği için teşekkür eder, acil şifalar dileriz"
36. İstanbul Film Festivali'nde Altın Lale Ulusal Yarışma kategorisindeki jüri, Yağmur ve Durul Taylan'ın jüri başkanlığında Sema Kaygusuz, Emre Erkmen ve Çiçek Kahraman oluşuyor.