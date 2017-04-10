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Nejat İşler hastanelik oldu

İşler, merdivenlerden yuvarlandı

10 Nisan 2017 00:48

Nejat İşler, önceki akşam arkadaş grubuyla gittiği kulüpte merdivenlerden yuvarlandı. İşler, olay sonrası hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet’in haberine göre, Nejat İşler, önceki akşam Asmalımescit’te bir mekanda arkadaşlarıyla buluştu. İşler mekandan çıkarken merdivenlerde sırtüstü düştü.

Çektiği acıdan dolayı düştüğü yerden kalkamayan oyuncu, arkadaşları tarafından bir masaya yatırıldı ve buz kompresi yapıldı. Ancak bu çaba sonuç vermedi, herhangi bir düzelme olmadı.

05.30 sularında Nişantaşı’ndaki Amerikan Hastanesi’nin acil bölümüne getirilen Nejat İşler’i ondan önce yola çıkan arkadaş grubu karşıladı.

İşler, tomografi çekimi ve ağrı kesici serum tedavisi sonrası birkaç saat müşahede altında tutuldu ve ardından taburcu edildi.

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