Nejat işler Bodrum'a döndü

Ünlü oyuncu Nejat İşler, İstanbul’da ki tedavisinin tamamlanmasının ardından soluğu Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük’te aldı.

Nejat İşler, Bodrum'a gelmeden önce yakın çevresi ve arkadaşları ünlü oyuncunun Gümüşlük’de bulunan evini ve işletmeciliğini yaptığı mekanı hazır hale getirdiği öğrenildi. Alışveriş yapmak için evinden çıkan İşler, kendisini görüntüleyen basın mensuplarını karşısında görünce şaşkınlığını gizlemedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, gazetecilerin sağlığı ve evlilik ile ilgili sorularını yanıtsız bırakan İşler, alışverişin ardından aracına binerek evinin yolunu tuttu. Ünlü oyuncunun kullandığı ilaçlar nedeniyle yüzünde ve vücudunda oluşan şişliklerin biraz olsun indiği ve elindeki morlukların iyileşmeye başladığı gözlendi.