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Kültür-Sanat

Nejat İşler Dhaka Film Festivali'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi

17 Şubat 2021 17:56

Nejat İşler, Bangladeş Dhaka Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.

Mehmet Eroğlu'nun, '9,75 Santimetrekare' adlı romanından uyarlanan Uluç Bayraktar'ın yönetmen koltuğuna oturduğu ilk uzun metraj filmi kadrosunda Nejat İşler, Funda Eryiğit, Berkay Ateş ve Menderes Samancılar başrolleri paylaştı. 

'9,75' filmi, 16-24 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen 19. Dhaka Film Festivali'nde yarıştı. Filmdeki performansıyla Bangladeş Dhaka Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi ünlü oyuncu Nejat İşler oldu. 

 

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