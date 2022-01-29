Neil Young'dan sonra Joni Mitchell da 'Covid tartışması' nedeniyle şarkılarının Spotify'dan kaldırılmasını istedi

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Kuzey Amerika'nın en tanınan söz yazarı ve müzisyenlerinden Joni Mitchell de tıpkı Neil Young gibi "Covid hakkında yanlış bilgilere platform sağladığı" gerekçesiyle şarkılarının Spotify'dan kaldırılmasını istedi.

Resmi sitesinden bir açıklama yayımlayan Kanadalı sanatçı, "Sorumsuz insanlar, başkalarının hayatına mal olan yalanlar yayıyor" dedi.

Müzisyen Neil Young pazartesi günü, aşı hakkında yanlış bilgiler yayan Joe Rogan'ın podcastini yayından kaldırmayan Spotify'dan kendi şarkılarını yayından kaldırmasını istedi. Young, "Ya Rogan'a sahip olabilirler ya Young'a. İkisine birden değil" ifadelerini kullandı. Folk-rock müzisyeninin şarkıları Spotify'dan kaldırıldı.

Cuma günü yayımladığı mesajda Young'dan ve bilimden taraf olduğunu belirten Mitchell, direkt olarak Rogan'ın ismini vermedi.