Nehir Erdoğan ile Erkan Petekkaya’nın başrolü paylaşacağı dizinin ismi değiştirildi

Erkan Petekkaya ile Nehir Erdoğan’ın başrollerde yer alacağı Star TV’nin yeni dizisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yeni sezonun iddialı dizileri arasında gösterilen dizinin isminin Suçlu olacağı konuşuluyordu. OMG Medya tarafından Star TV için çekilen dizinin ismi Sana Söz olarak değiştirildi.

Erkan Petekkaya, merakla beklenen dizide Ömer isimli bir emniyet amirini, Nehir Erdoğan ise bir televizyon programı sunucusu olan Elif’i canlandıracak.

Diziye katılan ünlü isimlerden birisi de Serkan Altunorak oldu. Oyuncu, Elif karakterinin eşi avukat Erdem olarak izleyicilerin karşısına çıkacak.

Sana Söz’ün oyuncu kadrosunda, Emin Olcay, Ayçin İnci, Hivda Zizan Alp, Aslıhan Kapanşahin, Cansın Çekili ve Atakan Hoşgören yer alıyor.