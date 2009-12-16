Nefes dizi oluyor

T24 - Sezona damgasını vuran “Nefes: Vatan Sağ Olsun” filmi dizi oluyor. Başrol oyuncusu Mete Horozoğlu, filmde kullanılmayan sahnelerden altı bölümlük bir dizi hazırlanacağını açıkladı.

Sınır karakolunda teröristlerle mücadele eden bir komando timinin başından geçenleri konu alan ve sinemaseverlerden büyük ilgi gören “Nefes: Vatan Sağ Olsun” filmi, televizyon yöneticilerinin de dikkatini çekti. Yönetmen Levent Semerci’ye, sinema filminin devamı olarak bir dizi hazırlaması için teklif götürüldü. Filmde “Yüzbaşı Mete” karakterini canlandıran tiyatrocu Mete Horozoğlu ise, kullanılmayan sahnelerden altı bölümlük bir dizi hazırlanacağını söyledi. Geçtiğimiz gün 104.2 Radyo Pink’te yayınlanan “Cadı Kazanı” adlı programa konuk olan Horozoğlu, “Yapım şirketi, filmin gişesinden Şehit Aileleri Derneği’ne ve Mehmetçik Vakfı’na bağış yapmayı düşünüyor. Ayrıca filmde kullanılmayan bölümler de altı bölüm halinde dizi olarak yayınlanacak. Hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz belli değil” dedi.

2.5 milyona yaklaşıyor

16 Ekim’de vizyona giren “Nefes: Vatan Sağ Olsun” filmi, iki ayda 2 milyon 408 bin 729 kişi tarafından izlendi.



