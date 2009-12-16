T24 LogoT24 Logo
Magazin

Nefes dizi oluyor

Başrol oyuncusu Mete Horozoğlu, filmde kullanılmayan sahnelerden altı bölümlük bir dizi hazırlanacağını açıkladı.

16 Aralık 2009 02:00

T24 - Sezona damgasını vuran “Nefes: Vatan Sağ Olsun” filmi dizi oluyor. Başrol oyuncusu Mete Horozoğlu, filmde kullanılmayan sahnelerden altı bölümlük bir dizi hazırlanacağını açıkladı.

Sınır karakolunda teröristlerle mücadele eden bir komando timinin başından geçenleri konu alan ve sinemaseverlerden büyük ilgi gören “Nefes: Vatan Sağ Olsun” filmi, televizyon yöneticilerinin de dikkatini çekti. Yönetmen Levent Semerci’ye, sinema filminin devamı olarak bir dizi hazırlaması için teklif götürüldü. Filmde “Yüzbaşı Mete” karakterini canlandıran tiyatrocu Mete Horozoğlu ise, kullanılmayan sahnelerden altı bölümlük bir dizi hazırlanacağını söyledi. Geçtiğimiz gün 104.2 Radyo Pink’te yayınlanan “Cadı Kazanı” adlı programa konuk olan Horozoğlu, “Yapım şirketi, filmin gişesinden Şehit Aileleri Derneği’ne ve Mehmetçik Vakfı’na bağış yapmayı düşünüyor. Ayrıca filmde kullanılmayan bölümler de altı bölüm halinde dizi olarak yayınlanacak. Hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz belli değil” dedi.

2.5 milyona yaklaşıyor   

16 Ekim’de vizyona giren “Nefes: Vatan Sağ Olsun” filmi, iki ayda 2 milyon 408 bin 729 kişi tarafından izlendi.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24