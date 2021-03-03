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Yaşam

Nefes darlığı ve şiddetli ağrı şikâyetiyle hastaneye başvurdu; ciğerinden Arnavut biberi çıktı

03 Mart 2021 17:39

Karabük'te 10 gün önce arkadaşları ile birlikte yediği döner sonrası şiddetli ağrı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının yediği döner içindeki Arnavut biberinin ciğerlerine kaçtığı ortaya çıktı. Ciğerlerdeki biber yapılan operasyonla çıkartıldı.

Hamdiye Sümbülarnavut biberibiber
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