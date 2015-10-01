Nefertiti'nin mezarı bulundu mu?



Nefertiti'nin mezarının gerçekten bölmede bulunduğu ortaya çıkarılabilirse, bunun yüzyılın en önemli keşfi olacağı kaydediliyor. Bu sayede Mısır tarihinin en gizemli dönemlerinden birinin de aydınlatılabileceği belirtiliyor.

İngiliz Mısır bilimci Nicholas Reeves, Kahire'de düzenlediği basın toplantısında uzmanlar tarafından Tutankamon'un üvey annesi olduğu düşünülen Nefertiti'nin mozoleye ilk defnedilen kişi olduğunu tahmin ettiğini bildirdi.

Reeves, 19 yaşında hayatını kaybeden Tutankamon'ın alelacele aslında Nefertiti'ye ait olan mezarın bir dış odasına gömüldüğü kanısında. Reeves, “Eğer bu doğruysa, Tutankamon'un keşfini bile gölgede bırakacak bir keşifle karşı karşıyayız” dedi.

Çalışmalar yakında başlayacak

Mısır Tarihi Eserler Bakanı Memduh el Damati de bunun, 21'inci yüzyılın en önemli keşfi olabileceğini söyledi.

Damati, sonraki adımın sit alanında radar çalışmaları yapmak olduğunu kaydetti. Çalışmalar bir ya da üç ay içerisinde başlayacak.

Tutankamon, MÖ 1323 civarında hayatını kaybetmişti. Altın hazinelerin de bulunduğu mezarı 1922 yılında İngiliz Mısır bilimci Howard Carter tarafından Krallar Vadisi'nde keşfedilmişti. Ancak mezarın niçin diğer firavunların mezarından daha küçük olduğu ve şeklinin daha çok Mısır kraliçeleri için yapılan mezarlara benzediği merak konusu olmuştu.

Çıkık çene kemikleri ve güzelliğiyle bilinen Nefertiti'yi gösteren en önemli eserlerden biri Berlin'de bulunuyor. Berlin Neues Museum'daki büst tam 3 bin 300 yıllık. Mısır Firavunu Akhenaton'un eşi olan Nefertiti MÖ 14'üncü yüzyılda ölmüştü.

Nefertiti'nin gizemi

Ancak Nefertiti'nin mezarı araştırmacılar arasında görüş ayrılıklarına yol açıyor. Uzun süre eşinin hükümdarlığı sırasında hayatını kaybettiğine inanılan Nefertiti'nin mezarının, büstünün de bulunduğu Amarna'da olabileceği tahmin edilmekteydi.

Ancak Reeves da dâhil çok sayıda uzman, son yıllarda Nefertiti'nin Akhenaten'den daha uzun yaşadığı, adını değiştirip (Neferneferuaten) Mısır'ı kısa bir süre yönetmiş olabileceği görüşünü de savunuyor.

Nefertiti'nin mumyasının zaten 1898'de bulunduğuna ve Mısır Müzesi'nde yer aldığına inananlar da var. Bristol Üniversitesi'nden Mısır bilimci Aidan Dodson, “Bir odanın eski bir mezar odasına açıldığı ve bunu Nefertiti'nin mezarı olduğu fikri tamamen spekülasyondur” görüşünü savundu.