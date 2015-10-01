T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Nefertiti'nin mezarı bulundu mu?

Mısır firavunu Tutankamon’un mezarında yapılan yeni taramalarda iki gizli bölme keşfedildi. İngiliz araştırmacılar bu bölmelerde Kraliçe Nefertiti’nin mezarının bulunduğunu düşünüyor.

01 Ekim 2015 19:43


Nefertiti'nin mezarının gerçekten bölmede bulunduğu ortaya çıkarılabilirse, bunun yüzyılın en önemli keşfi olacağı kaydediliyor. Bu sayede Mısır tarihinin en gizemli dönemlerinden birinin de aydınlatılabileceği belirtiliyor.

İngiliz Mısır bilimci Nicholas Reeves, Kahire'de düzenlediği basın toplantısında uzmanlar tarafından Tutankamon'un üvey annesi olduğu düşünülen Nefertiti'nin mozoleye ilk defnedilen kişi olduğunu tahmin ettiğini bildirdi.

Reeves, 19 yaşında hayatını kaybeden Tutankamon'ın alelacele aslında Nefertiti'ye ait olan mezarın bir dış odasına gömüldüğü kanısında. Reeves, “Eğer bu doğruysa, Tutankamon'un keşfini bile gölgede bırakacak bir keşifle karşı karşıyayız” dedi.

Çalışmalar yakında başlayacak

Mısır Tarihi Eserler Bakanı Memduh el Damati de bunun, 21'inci yüzyılın en önemli keşfi olabileceğini söyledi.

Damati, sonraki adımın sit alanında radar çalışmaları yapmak olduğunu kaydetti. Çalışmalar bir ya da üç ay içerisinde başlayacak.

Tutankamon, MÖ 1323 civarında hayatını kaybetmişti. Altın hazinelerin de bulunduğu mezarı 1922 yılında İngiliz Mısır bilimci Howard Carter tarafından Krallar Vadisi'nde keşfedilmişti. Ancak mezarın niçin diğer firavunların mezarından daha küçük olduğu ve şeklinin daha çok Mısır kraliçeleri için yapılan mezarlara benzediği merak konusu olmuştu.

Çıkık çene kemikleri ve güzelliğiyle bilinen Nefertiti'yi gösteren en önemli eserlerden biri Berlin'de bulunuyor. Berlin Neues Museum'daki büst tam 3 bin 300 yıllık. Mısır Firavunu Akhenaton'un eşi olan Nefertiti MÖ 14'üncü yüzyılda ölmüştü.

Nefertiti'nin gizemi

Ancak Nefertiti'nin mezarı araştırmacılar arasında görüş ayrılıklarına yol açıyor. Uzun süre eşinin hükümdarlığı sırasında hayatını kaybettiğine inanılan Nefertiti'nin mezarının, büstünün de bulunduğu Amarna'da olabileceği tahmin edilmekteydi.

Ancak Reeves da dâhil çok sayıda uzman, son yıllarda Nefertiti'nin Akhenaten'den daha uzun yaşadığı, adını değiştirip (Neferneferuaten) Mısır'ı kısa bir süre yönetmiş olabileceği görüşünü de savunuyor.

Nefertiti'nin mumyasının zaten 1898'de bulunduğuna ve Mısır Müzesi'nde yer aldığına inananlar da var. Bristol Üniversitesi'nden Mısır bilimci Aidan Dodson, “Bir odanın eski bir mezar odasına açıldığı ve bunu Nefertiti'nin mezarı olduğu fikri tamamen spekülasyondur” görüşünü savundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MısırTutankamonKraliçe NefertitiNicholas Reeves KahireNefertitiTarihi Eserler Bakanı MemduhDamatiHoward CarterKrallar VadisiBerlinNeues MuseumFiravunu AkhenatonNefertiti MÖAmarnaReevesNefertiti AkhenatenMısır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24