Nefertiti'nin gizemi çözülüyor mu?



“Eğer yanlış tahminde bulunmuşsam yanlıştır. Ama eğer haklı çıkacak olursam tüm zamanların belki de en büyük arkeolojik keşfini yapmış olacağım” diyor İngiliz arkeolog Nicholas Reeves “The Ecomist” adlı dergiye yaptığı açıklamada. Kısa bir süre önce “KV62” koduyla Mısır Firavunu Tutankamon’un mezarının yüksek çözünürlü fotoğraflarını yayınlayan İngiliz araştırmacı, mezarın duvarlarının delinmiş olduğunu ve üzerinin sonradan boyanarak kamufle edildiğini belirtiyor. Reeves, duvardaki bu deliğin arkasında bugüne kadar ortaya çıkartılamamış olan Kral 4. Akhenaton’un eşi Nefertiti’ye ait mezarın bulunabileceğini tahmin ediyor.

Güzelliği ile ün salmış olan Nefertiti'nin mezarı ortaya çıkabilir

Mısır’ın Amarna adlı kazı kentinin araştırma projesi için bir makale kaleme alan İngiliz bilim adamı Reeves, muhtemelen Tutankamon mezarının bu kuzey odasının ünlü “çocuk kral” Nefertiti’nin “yağmalanmamış mezar”ı olabileceğini söylüyor. Tabii şimdilik herşey teoriden ibaret. Berlin’deki Mısır Müzesi müdür yardımcısı Olivia Zorn, “Konuya bölgede yapılacak araştırmaların sonuçları ışık tutacak. Ve bu yöndeki spekülasyonlar, güzelliği ile ün salmış olan Nefertiti’nin mumyasına götürecek önemli ipuçları olabilir” diye konuştu.

Nefertiti'nin ünlü büstünü 1912'de Alman bir arkeolog keşfetmişti

Araştırmacılar Nefertiti’nin mezarı konusunda çok az şey biliyor. Nefertiti’nin ünlü büstü 1912 yılında Mısır’a bağlı Amarna’daki kazılar sırasında Alman arkeolog Ludwig Borchardt tarafından Firavun’un baş heykeltraşı Tutmosis’un atölye olarak kullandığı yerde keşfedilmişti. Bir zamanlar Kral Akhenaton ile eşi Nefertiti’nin hükümdarlık merkezi olan Amarna’daki kazılarda 10 binden fazla tarihî parça gün ışığına çıkartıldı. Nefertiti’nin olağanüstü güzel büstü sigorta ettilerek Berlin’e götürüldü. Büst, 2005 yılından beri Berlin’de bulunan Müzeler Adası’ndaki Yeni Müze’de sergileniyor. Gizemli Nefertiti burada her yıl bir milyondan fazla ziyaretçinin akınına uğruyor.

Nefertiti'ye 300 milyon euroluk değer biçildi

Nefertiti, “Gelen güzel” anlamı taşıyor ve dünyanın en güzel kadın büstlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bir sigorta şirketi büste 300 milyon euro değer biçti.

Aradan geçen bir asrın ardından bu güzel Firavun eşinin muhtemelen mezarının da keşfedilebileceği henüz spekülasyondan ibaret. Berlin’deki Mısır Müzesi de şimdilik beklemeyi tercih ediyor. Müzenin müdür yardımcısı Olivia Zorn, “Öncelikle üzerinde Nefertiti yazılı naaşı bulduğumuzdan yüzde yüz emin olmamız gerekiyor. Aslında bulunsa bile Nefertiti'nin oraya sonradan defnedilmiş olması da olası. Sorumuza yanıt olabilecek o döneme ait somut yazıtları henüz bulmuş değiliz" diye konuşuyor.