Need for Speed’in filmi geliyor

Yarış oyunlarının popüler isimlerinden Need for Speed sinema filmi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Sunulan her yeni sürümde adeta farklı bir akım başlatan yapım, her ne kadar kimi versiyonlarda yoğun eleştirilere maruz kalsa da liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

Son olarak Most Wanted’ın demosunu PlayStation Network ve Xbox Live’da yayınlayan Electronic Arts, şimdi de beyaz perde için kolları sıvadı. Edinilen bilgilere göre yapımcılığını “Dreamworks Studios”un üstleneceği çalışmada ana temayı, başroldeki sokak yarışçısının karıştığı yasadışı olaylar oluşturuyor. Aaron Paul, Imogen Poots ve Dominic Cooper’ın rol alacağı filmin çekimleri için 25 Şubat 2013, vizyon tarihi için ise Haziran 2013 gösteriliyor.