T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Need for Speed’in filmi geliyor

PlayStation Network ve Xbox Live’da yayınlayan Electronic Arts, şimdi de beyaz perde için kolları sıvadı

09 Aralık 2012 22:23

 

Yarış oyunlarının popüler isimlerinden Need for Speed sinema filmi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
 
Sunulan her yeni sürümde adeta farklı bir akım başlatan yapım, her ne kadar kimi versiyonlarda yoğun eleştirilere maruz kalsa da liderliğini sürdürmeye devam ediyor.
 
Son olarak Most Wanted’ın demosunu PlayStation Network ve Xbox Live’da yayınlayan Electronic Arts, şimdi de beyaz perde için kolları sıvadı. Edinilen bilgilere göre yapımcılığını “Dreamworks Studios”un üstleneceği çalışmada ana temayı, başroldeki sokak yarışçısının karıştığı yasadışı olaylar oluşturuyor. Aaron Paul, Imogen Poots ve Dominic Cooper’ın rol alacağı filmin çekimleri için 25 Şubat 2013, vizyon tarihi için ise Haziran 2013 gösteriliyor.
 

ETİKETLER

need fot speedfilmoyunbeyaz perde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24