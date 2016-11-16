Nedim Şener: Solcuyum diyen de küfrediyor, AKP'li de Kürt de; ben AKP'nin zulmünden başka ne gördüm

Oda TV davası sürecinde tutuklanarak Silivri Cezaevi'nde 375 gün tutuklu kalan gazeteci Nedim Şener, darbe girişimi ve 'FETÖ'ye dair açıklamalarıyla ilgili olarak "Solcuyum diyen de küfrediyor, AKP'li de Kürt de. Ben AKP'nin zulmünden başka ne gördüm" dedi.

32. Gün adlı internet sitesinde Hilmi Hacaloğlu'na konuk olan Nedim Şener, 15 Temmuz darbe girişiminden, Gülen'in iadesine, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın eski müsteşarı Emre Taner'den Fatih Portakal'a, Ergenekon'dan Cumhuriyet gazetesine yapılan operasyona kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şener, darbe girişiminin uygulayıcı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in ABD'den iadesiyle ilgili olarak "Kullanım süresi dolduğu için iade edecekler" dedi.

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